У Закарпатській області, яка з 8 березня перебуває у «червоній» карантинній зоні, до 5 квітня продовжили заборону пасажирських перевезень, яка діє з 23 березня, повідомила прес-служба Закарпатської облдержадміністрації.

Таким чином, в регіоні заборонено пасажирські перевезення громадським транспортом, окрім транзитних.

Разом з тим дозволено перевезення:

легковими авто, кількість пасажирів ( включаючи водія) у яких не більше 5 осіб без урахування дітей віком до 14 років;

службовими або орендованими автомобільними транспортними засобами підприємств, закладів та установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за два дні органи поліції;

пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності негативного тесту ПЛР, проведеного не більш як за 48 годин до дня поїздки.

Нагадаємо, місцева влада регіонів, які перебувають у «червоній» зоні епідемічної небезпеки, має право забороняти, обмежувати чи дозволяти роботу громадського транспорту на час карантину. Однак таке право не стосується міжобласних автобусних і залізничних перевезень. Їх може забороняти лише державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.