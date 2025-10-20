У мерії зазначили, що поки не отримали погоджень від НАК «Нафтогаз України» на постачання газу

З понеділка, 20 жовтня, сім ліцеїв та початкова школа у Калуші перейшли на дистанційну форму навчання. Рішення ухвалили педради освітніх закладів через відсутність теплопостачання.

Як розповіли у Калуській міській раді, наразі тепло подали у ліцеї №1 та №3, дитсадки «Барвінок», «Кобзарик» та в усі школи і дитсадки старостинських округів, зокрема Тужилівський і Боднарівський ліцеї.

«Ліцеї №2, 4, 5, 6, 7, 10, науковий ліцей ім. Д. Бахматюка та початкова школа №11 з 20 жовтня перейшли на дистанційну форму навчання», – розповіли в Калуській міськраді.

У мерії зазначили, що поки не отримали погоджень від НАК «Нафтогаз України» на постачання газу. Тільки після цього зможуть розпломбувати котельні і розпочати опалювальний сезон для всіх установ.