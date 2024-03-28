У Калуші ремонтуватимуть тільки суцільні непроїзні ділянки

Депутати Калуської міської ради погодили проведення ремонтів доріг на території громади за рахунок грошей, взятих у кредит. Рішення про це прийняли під час сесії 28 березня.

Як повідомив начальник управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради Тарас Фіцак, з бюджету громади на ремонт доріг у 2024 році можуть виділити тільки мільйон гривень.

«Для порівняння, торік на поточний ремонт доріг було виділено 19 млн гривень. Ми просимо дозволу оголосити закупівлю на 10 мільйонів. Один мільйон із бюджету виділяємо цього року. Решту – наступними роками», – зазначив посадовець.

Міський голова Калуша Анлрій Найда зауважив, що у кредит проводитимуть не капітальний, а поточний ремонт доріг.

«Ми говоримо про вирізку фрезою і асфальтування, щоб хоч зберегти ті дороги. Є “швидкі”, пожежні машини. Наше завдання – забезпечити життєдіяльність громади хоча б на мінімальному рівні», – сказав Андрій Найда.

Депутати Калуської міської ради дозволили ремонтувати дороги за рахунок грошей, взятих у кредит. У 2024 році на території громади ремонтуватимуть тільки суцільні непроїзні ділянки.