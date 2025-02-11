Відстань від провалля до найближчого будинку – 50 метрів

У Калуші в руслі річки Сівка на вулиці Юлії Ганущак утворилося провалля, розміром 18 метрів. За допомогою у ліквідації воронки місто звернулося до фахівців Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу та Державного науково-дослідного інститутуту основної хімії.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда 11 лютого, провалля зафіксували на території рудника, де раніше видобували калійні солі.

«Воронка утворилася в руслі річки Сівка. Сьогодні її розмір становить орієнтовно 18 метрів. Відстань до найближчого будинку – 50 метрів, також неподалік знаходиться лінія електропередач, відстань до якої 25 метрів», – написав Андрій Найда у Facebook.

Воронку оглянули фахівці управління надзвичайних ситуацій разом із представниками ДУ «НІОХІМ», зазначивши, що провалля не становить загрози для мешканців житлового масиву по вулиці Юлії Ганущак.

Після засідання комісії з питань ТЕБ та НС у Калуші вирішили звернутися до Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу та Державного науково-дослідного інститутуту основної хімії. На час моніторингу ділянку з проваллям відгородять сигнальною стрічкою.