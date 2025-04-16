У Калуші встановили камери з функціями розпізнавання номерних знаків
Також на вулицях міста з’являться камери, що розпізнаватимуть людські обличчя
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У середу, 16 квітня, на виїзді з Калуша встановили три відеокамери з функціями розпізнавання номерних знаків автомобілів. Також на вулицях міста з’являться камери, що розпізнаватимуть людські обличчя.
Як повідомили у Калуській міській раді, нові камери з функціями розпізнавання номерних знаків встановили на розв’язці траси Н-10 на в’їзді/виїзді з Калуша в напрямку Пійла і в напрямку вул. Окружної
«Невдовзі на вулицях Калуша встановлять 5 камер з функціями розпізнавання людських обличь. Визначення їхніх локацій є прерогативою працівників поліції», – зазначили в міськраді.
Камери встановлюють згідно з міською програмою профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки.