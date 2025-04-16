Камери встановили на розв’язці траси Н-10 на в'їзді/виїзді з Калуша в напрямку Пійла і вул. Окружної

У середу, 16 квітня, на виїзді з Калуша встановили три відеокамери з функціями розпізнавання номерних знаків автомобілів. Також на вулицях міста з’являться камери, що розпізнаватимуть людські обличчя.

Як повідомили у Калуській міській раді, нові камери з функціями розпізнавання номерних знаків встановили на розв’язці траси Н-10 на в’їзді/виїзді з Калуша в напрямку Пійла і в напрямку вул. Окружної

«Невдовзі на вулицях Калуша встановлять 5 камер з функціями розпізнавання людських обличь. Визначення їхніх локацій є прерогативою працівників поліції», – зазначили в міськраді.

Камери встановлюють згідно з міською програмою профілактики злочинності, співробітництва із силовими структурами та громадськими формуваннями на 2023-2025 роки.