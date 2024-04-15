Кондитери розробили декілька варіантів смаків десерту та провели попередню публічну дегустацію

На Прикарпатті запатентували «Калуський торт» з логотипом міста. Фірмовий десерт громади презентували під час відкриття місцевої пекарні «Матусин хлібчик». Серед інгредієнтів торта – солона карамель, що символізує історію з видобутку солі у Калуші.

Як розповів міський голова Калуша Андрій Найда, ідея створення солодкої візитівки громади виникла у підприємиці Віри Кицман 2 роки тому. Кондитери розробили декілька варіантів смаків десерту та провели попередню публічну дегустацію. Серед п’яти видів торта спеціальна комісія обрала особливий.

«Торт по-справжньому калуський, адже одним із інгредієнтів є солона карамель, що символізує нашу історію видобутку солі. Звичайно, рецепт торта – цілковита таємниця. Підприємиця зробила все, відповідно до норм законодавства, зокрема – запатентувала виріб. До упакування також підійшли з особливою увагою. Воно теж унікальне та дуже оригінальне – на коробці відтворений Бандерівський шлях та логотип нашого міста», – написав Андрій Найда у Facebook.

«Калуський» торт презентували кондитери місцевої пекарні «Матусин хлібчик» під час відкриття закладу. У міськраді вважають, що створення фірмового десерту сприятиме популяризації туристичної привабливості громади.

Додамо, що одним з найвідоміших фірмових тортів в Україні є «Київський», який печуть за однаковою рецептурою понад 70 років. Відомим також є торт «Херсон», створений кондитеркою Анною Воскобойник у 2019 році. З початку повномасштабного вторгнення його виробництво релокували до Вінниці. Іменний торт у Львові з’явився у 2016 році, а у 2021 році фірмовий торт, на якому зображений замок Любарта, створили у Луцьку. На Закарпатті свої фірмові торти мають Ужгород, Свалява, Іршава та Хуст.