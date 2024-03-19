Перша лінія підприємства має запрацювати наприкінці квітня, друга – у травні

Наприкінці квітня у Калуші запустять першу лінію підприємства «Акваізол», яке експортуватиме до ЄС поліестерну сировину для покрівельних та гідроізоляційних матеріалів. Завод, релокований з Харкова у 2022 році, створить для прикарпатців 100 робочих місць.

Як розповів директор підприємства Дмитро Файнер 19 березня, у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну він перевіз з Харкова до Калуша 70 вагонів виробничого обладнання. Спочатку його розвантажили у складських приміщеннях, а з грудня 2022 року почали будувати новий завод на площі 1 га. Працювати на підприємстві будуть місцеві мешканці.

«З Харкова приїхали тільки два начальники цехів, всіх інших працівників ми наймали тут. Коли вже все буде налагоджено і запущено, плануємо працевлаштувати 100 чоловік. Калуш – це промислове місто, тому, сподіваємося, ми зробили правильний вибір. Такого виробництва в Україні нема, для Європи це теж поодинокі випадки. Тому, думаю, матимемо перевагу і будемо конкурувати. Так, як завод орієнтований на зовнішній ринок, логістично це зручніше, ніж Харків, бо ближче до кордонів», – зазначив Дмитро Файнер.

Перша лінія заводу має запрацювати наприкінці квітня, друга – у травні. Виготовлену продукцію – поліестерну сировину для покрівельних та гідроізоляційних матеріалів – «Акваізол» експортуватиме до європейських країн.