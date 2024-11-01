Підозрюваний раніше судимий за майнові злочини

Правоохоронці затримали 37-річного уродженця РФ, який у Калуші зірвав з флагштока український прапор та пошкодив шлагбаум. За скоєне чоловіку загрожує до 3 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 1 листопада, підозрюваний зірвав український прапор, закріплений на флагштоці біля світлин загиблих захисників України у Калуші, та запхав його в кишеню штанів.

«Окрім наруги над державним прапором України, фігурант вчинив конфлікт з випадковим перехожим та пошкодив шлагбаум, який у власності місцевого ОСББ. Численні протиправні дії хулігана зафіксували на мобільні телефони випадкові перехожі та очевидці», – інформують правоохоронці.

Затриманим виявився 37-річний уродженець РФ, який тривалий час проживає в Калуші. Чоловік раніше судимий за майнові злочини. За наругу над державними символами та хуліганство йому загрожує до 3 років ув’язнення. Підозрюваному призначили судово-психіатричну експертизу.