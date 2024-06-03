Штраф заплатить і продавець піротехніки

Вночі 1 червня мешканець Калуша запустив з даху п’ятиповерхівки феєрверк. Правоохоронці склали на раніше судимого чоловіка протокол за дрібне хуліганство. Штраф заплатить і продавець піротехніки.

Як розповіли у поліції Івано-Франківської області 3 червня, про запуск феєрверків у Калуші на 102 повідомив місцевий мешканець. Залишки піротехніки правоохоронці виявили на даху п’ятиповерхівки.

«Співробітники Калуського райвідділу поліції провели поквартирний обхід, опитали свідків. Відтак оперативно встановили особу, причетну до правопорушення. Це 40-річний раніше судимий чоловік, який мешкає неподалік місця події», – інформують правоохоронці.

На рецидивіста склали протокол за дрібне хуліганство. Санкція статті передбачає до 119 грн штрафу або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб. 49-річний продавець піротехніки заплатить від 595 до 1020 грн штрафу.