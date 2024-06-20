64-річний Олег Андрусишин очолює Сколівську центральну лікарню та є депутатом Сколівської міськради

Директор Сколівської центральної лікарні та депутат Сколівської міськради Олег Андрусишин оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Олег Андрусишин отримав 392 тис. грн зарплати у лікарні та 124 тис. грн пенсії. Дружина медика Леся працює у Сколівській міськраді та декларує 429 тис. грн зарплати, а також 75 тис. грн пенсії. Із подружжям проживає також їхня невістка Галина Собко, яка зазначає близько 20 тис. грн соцвиплат.

Олег Андрусишин є власником двох житлових будинків (328 м2 та 139 м2), приміщення закусочної (160 м2) та кількох земельних ділянок у Сколе. Він також є співвласником квартири (31 м2) у Києві. Протягом останніх років Андрусишин не купував нової нерухомості. Директор лікарні є власником двох автомобілів: ВАЗ (1985 року випуску) та Renault Megane 2013 (року випуску).

64-річний Олег Андрусишин очолює Сколівську центральну лікарню та є депутатом Сколівської міськради, раніше він представляв «Народний рух України» у Львівській облраді.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.