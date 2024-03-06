Піротехніку запустили 31 січня в селі Лішня біля Дрогобича

У селі біля Дрогобича затримали 37-річного чоловіка, який під час воєнного стану запустив феєрверк. Перехожі подумали, що відбувається ракетний обстріл, сам порушник із місця інциденту втік.

Як повідомили 6 березня в прокуратурі, інцидент трапився в 31 січня 2024 року в одному з сіл Дрогобицького району. 37-річний місцевий мешканець запустив феєрверк на 36 пострілів. Мешканці сусідніх будинків та перехожі перелякались, вирішивши, що відбувається черговий обстріл армією РФ. При цьому, повітряна тривога в області оголошена не була.

Після запуску феєрверків чоловік утік. Пізніше його затримали поліцейські та повідомили про підозру в хуліганстві за ч. 1 ст. 296 ККУ. За вчинене йому загрожує від штрафу до арешту на 5 років.

У прес-службі Львівської обласної прокуратури ZAXID.NET повідомили, що чоловік купив піротехніку ще у 2019 році й вирішив використати її близько півночі 31 січня. Причини свого вчинку він не пояснив.

Місцевий сайт «Дрогобич.City» повідомив, що інцидент трапився ще 31 січня в селі Лішня біля Дрогобича. Мешканці відмовились писати заяву в поліцію, однак слідчі відкрили кримінальне провадження, оскільки на час воєнного стану використання піротехніки заборонене.

Нагадаємо, в Україні на час дії воєнного стану заборонено використання будь-яких піротехнічних засобів. Також є закон про використання окремих видів феєрверків, заборона якого буде чинною і після війни. За інформацією Нацполіції, у новорічну ніч зафіксували одне порушення цієї заборони. У Черкасах 39-річний громадянин Росії застосував піротехнічний засіб. На нього склали протокол про адмінпорушення за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП.