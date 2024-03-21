Піротехніку запустили 31 січня в селі Лішня біля Дрогобича поруч із житловими будинками

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини виніс вирок дрогобичанину Роману Капку, який під час воєнного стану запустив феєрверк на 36 пострілів. Мешканці прилеглих будинків подумали, що це ракетний обстріл та перелякались за свої життя. Суд призначив чоловіку шість місяців арешту за хуліганство.

Як вказано у вироку суду, який винесли у березні 2024 року, випадок трапився 31 січня 2024 року приблизно о 23:30 у селі Лішня, що біля Дрогобича. 37-річний Роман Капко на відстані приблизно 20 метрів від житлових будинків встановив салютну установку на 36 пострілів та підпалив гніт. Мешканці села почули вибухи від феєрверка та подумали, що це ракетний обстріл, попри відсутність повітряної тривоги.

Як повідомляв ZAXID.NET, після запуску феєрверка Роман Капко втік, але згодом його затримали правоохоронці. Вказаний феєрверк чоловік купив ще у 2019 році. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом хуліганства. У матеріалах справи, наведених у вироку, не вказані причини такого вчинку Романа Капка. Додамо, що в Україні на час дії воєнного стану заборонено використання будь-яких піротехнічних засобів.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про розгляд кримінального проступку у спрощеному порядку без проведення судового розгляду. Обвинувачений подав заяву про визнання провини.

Справу розглянула суддя Зоряна Павлів, яка визнала дрогобичанина винним у хуліганстві та призначила покарання – шість місяців арешту. Вирок ще можна оскаржити.

Додамо, що, за даними судового реєстру, Роман Капко неодноразово притягнувався до відповідальності через нетверезу їзду.