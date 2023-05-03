Президент України Володимир Зеленський підписав закон №7438​ про заборону деяких видів феєрверків. Згідно з інформацією на сайті Верховної Ради, президент підписав законопроект 2 травня, а раніше, 11 квітня, документ 290 голосами підтримали народні депутати.

Згідно з документом, забороняється використання, продаж та передача феєрверків класів F2 [загального використання, мають низький рівень небезпеки та шуму, не призначені для використання у житлових будівлях], F3 [загального використання, мають середній рівень небезпеки, не призначені для використання у житлових будівлях), F4 [професійного використання, мають високий рівень небезпеки].

Забороняється також продаж або передача у будь-який спосіб феєрверків класу F1 [загального використання, мають дуже низький рівень небезпеки та шуму, можуть використовуватися у житлових будівлях] особам, які не досягли 16 років.

Продаж або передача сценічних піротехнічних виробів класу Т1 [мають низький рівень небезпеки], інших піротехнічних виробів класу P1 [мають низький рівень небезпеки] дозволяється лише особам, які досягли 18 років, а сценічних піротехнічних виробів класу Т2, інших піротехнічних виробів класу P2, які мають високий рівень небезпеки – лише особам зі спеціальною підготовкою.

Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами. Очікується, що реалізація закону сприятиме захисту населення від негативних наслідків використання піротехнічних виробів, посиленню боротьби з жорстоким поводженням з тваринами, які страждають від гучних звуків, та наближенню українського законодавства до законодавства Європейського Союзу. Документ набирає чинності через шість місяців з дня, після його опублікування.

Нагадаємо, на час дії воєнного стану в Україні заборонено використання будь-яких піротехнічних засобів. Тобто, по суті підписаний законопроект розрахований на післявоєнні часи.