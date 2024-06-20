Румунія очікує натомість також отримати систему ППО від союзників

Румунія передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot. Відповідне рішення ухвалила Вища рада національної оборони Румунії під час засідання на чолі з президентом Клаусом Йоганнісом у четвер, 20 червня.

Повідомляється, що ППО Patriot дарують через «значне погіршення безпекової ситуації в Україні» унаслідок постійних масованих нападів РФ на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор. Також причиною передачі стали й регіональні наслідки війни, зокрема для безпеки Румунії.

Влада Румунії очікує, що країна продовжить переговори зі союзниками, особливо з Америкою, з метою отримання подібної або тієї самої системи для захисту румунського повітряного простору.

В адміністрації президента додали, що на порядку денному серед інших питань обговорили аналіз стадії та перспектив війни в Україні та її наслідків для Румунії. Також там запевнили, що Румунія докладе зусилля з підтримки України у межах липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х подякував Румунії й зауважив, що цей крок зміцнює безпеку не лише України, а й усього регіону та Європи.

«Поклавши край російському терору зараз, Україна запобігає потенційній агресії проти Молдови, Румунії, країн Балтії та всіх наших сусідів. Для України вкрай важливо мати необхідні інструменти для перемоги над російським терором зараз, щоб нікому більше не довелося зіткнутися з масштабнішою агресією з боку Росії в майбутньому», – написав президент.

Раніше Володимир Зеленський заявив про домовленості із партнерами щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони. За його словами, деякі зі систем ППО потраплять в Україну «більш оперативно, а частина – ближче до осені».

Зазначимо, 12 червня 2024 року у межах конференції з відновлення України в Німеччині президент Володимир Зеленський зазначив, що Україна потребує додатково щонайменше 7 систем Patriot, щоб закрити основні міста та зменшити можливість Росії розбивати цивільні міста ракетами й керованими авіабомбами. Наразі Україна має на озброєнні щонайменше чотири системи Patriot, передані США і Німеччиною.