Володимир Зеленський повідомив про домовленості із партнерами щодо передачі систем ППО

Володимир Зеленський заявив про домовленості із партнерами щодо передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони. Про це президент України повідомив у суботу, 8 червня, під час вечірнього відеозвернення.

«Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують», – повідомив президент України.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив, що російські військові не змогли реалізувати «Харківську операцію». За словами Володимира Зеленського це – вагомий результат Збройних сил України.

«Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню “Харківську операцію”. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок – посилено. І буде ще посилено», – повідомив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський розповів, що вже майже підготовлені нові безпекові угоди для України.

Зазначимо, що Україна все частіше закликає партнерів надати додаткові системи протиповітряної оборони. Зокрема, президент України вкотре наголошував на необхідності отримати більше засобів ППО, коли росіяни атакували будівельний гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові. Крім того, за словами Володимира Зеленського, росіянам владося повністю знищити Трипільську ТЕС, що розташована у Київській області, саме через те, що в України закінчилися ракети для її захисту.

До слова, у неділю, 26 травня, Володимир Зеленський заявив про підготовку росіян до нової спроби наступу на кордоні з Україною. За словами президента, росіяни планують розпочати наступальні дії за 90 км на північний захід від Харкова – там розташоване прикордоння Сумської області.