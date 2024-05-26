Поблизу одного з сіл на Харківському напрямку українці продовжують заходи з посилення оборони

Сили оборони України відбили загрозу прориву росіян на Харківському напрямку, який вони штурмують з 10 травня. Наразі ведеться стійка оборона, окупанти зазнають колосальних втрат на цій ділянці фронту, йдеться в обідньому зведенні Генерального штабу ЗСУ у суботу, 26 травня.

У прес-службі Генерального штабу повідомили, що за минулу добу російські окупанти втратили 179 військових особового складу. Крім того, на Харківському напрямку ЗСУ ліквідували танк, бойову броньовану машину, три артилерійські системи, шість авто та спецтехніку.

«На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Дивіться мапу ситуації на фронті в реальному часі

У прес-службі Генерального штабу додали, що росіяни вісім разів намагалися наступати на позиції українських захисників. Шість із них відбулися в районі сіл Липці (9 км до кордону) та Тернова (2 км до кордону) – ЗСУ вдалося відбити атаки.

«Українські воїни продовжують відбивати по одній атаці противника в районах Вовчанська та Липців. По цих же населених пунктах, а також по районах Нескучного, Зеленого і Глибокого, ворог завдав у сумі вісім авіаударів – скинув майже два десятки керованих авіабомб», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Крім того, росіяни намагаються просунутися на напрямку Лук’янців – села, розташованого за 4 км від російсько-українського кордону, на північний схід від Липців. За даними Генштабу, там українські підрозділи продовжують «заходи з посилення стійкості оборони».

Яка ситуація на Харківщині

З 10 травня росіяни активізували свої наступальні дії в районі прикордоння у Харківські області. На деяких ділянках окупанти мають тактичний успіх – зокрема, росіяни намагаються закріпитися у північній частині харківського Вовчанська, де триває евакуація. 15 травня ЗСУ здійснили тактичний відхід в районі Вовчанська, щоб зберегти життя особового складу. Росія залучила значні сили для ведення наступу на місто у складі до п’ятьох батальйонів. Тоді бойові зіткнення відбувалися на чотирьох напрямках.

Вже 12 травня президент Володимир Зеленський заявив про часткову стабілізацію ситуації на Харківському напрямку. Зокрема, українцям вдалося знизити наступальну активність окупантів на Вовчанському напрямку. 24 травня у прес-службі Генерального штабу повідомили, що Сили оборони зупинили просування російських військ на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.

За словами президента, російські наступальні дії, які розпочалися 10 травня на прикордонні Харківської області, завершилися зі значно більшими втратами для окупантів, аніж для українських захисників. Зокрема, Володимир Зеленський назвав співвідношення 1 до 8 – один український захисник на вісім російських окупантів.

26 травня Володимир Зеленський у зверненні з Харкова повідомив, що росіяни готують нову спробу наступу на півночі країни. За його словами, штурм окупанти планують за 90 км на північний захід від Харкова – там розташоване прикордоння Сумської області.