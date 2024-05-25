Зеленський розповів про втрати ЗСУ на Харківщині під час інтерв'ю з казахськими журналістами

Президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати українських захисників під час боїв на Харківському напрямку та окреслив співвідношення втрат з російськими окупантами, які намагаються штурмувати позиції ЗСУ коштом власних людей. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю казахському агентству «Власть».

За словами Володимира Зеленського, російські наступальні дії, які розпочалися 10 травня на прикордонні Харківської області, завершилися зі значно більшими втратами для окупантів, аніж для українських захисників.

«Їх прорив у напрямку Харкова, який відбувся трохи більш як два тижні тому, [закінчився] військовими жертвами 1 до 8 – один українець на вісім росіян», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що російському диктатору Владіміру Путіну все одно на розуміння людського життя, та й власне на людей – військових та цивільних.

Нагадаємо, 24 травня кількість втрат росіян у війні проти України сягнула півмільйона окупантів. Зокрема, збільшення втрат в середньому до понад тисячі осіб на добу зумовлене штурмовими діями на Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. З актуальною статистикою втрат особового складу Росії та її військової техніки можна ознайомитися тут.

Штурм Харківщини – яка ситуація на фронті

З 10 травня росіяни активізували свої наступальні дії в районі прикордоння у Харківські області. На деяких ділянках окупанти мають тактичний успіх – зокрема, росіяни намагаються закріпитися у північній частині харківського Вовчанська, де триває евакуація. 15 травня ЗСУ здійснили тактичний відхід в районі Вовчанська, щоб зберегти життя особового складу. Зазначається, Росія залучила значні сили для ведення наступу на місто у складі до п’ятьох батальйонів. Тоді бойові зіткнення відбувалися на чотирьох напрямках.

Вже 12 травня Володимир Зеленський повідомив про часткову стабілізацію ситуації на Харківському напрямку. Зокрема, українцям вдалося знизити наступальну активність окупантів на Вовчанському напрямку. 24 травня у прес-службі Генерального штабу повідомили, що Сили оборони зупинили просування російських військ на Харківському напрямку та проводять контрнаступальні дії.