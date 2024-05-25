Втрати росіян на війні проти України сягнули понад 500 тисяч
За минулу добу Сили оборони ліквідували 1140 окупантів0
Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила на полі бою понад півмільйона своїх військовослужбовців. Про це йдеться у зведенні Генштабу у суботу, 25 травня.
Загалом за 822 дні російсько-української війни окупанти втратили загиблими чи пораненими 500080 солдатів. Зазначимо, на початку травня росіяни активізували свої наступальні дії на Харківському напрямку, що спричинило зростання втрат в середньому до понад тисячі осіб на добу.
Наразі окупанти намагаються прорватися на декількох напрямках фронту – найскладніше ситуація залишається на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині, на прикордонній півночі якої росіяни намагаються закріпитися. Зокрема, напружена ситуація залишається у Вовчанську, де окупанти намагаються взяти під контроль північну частину міста та закріпитися там, здійснюючи воєнні злочини проти місцевого населення.
Також окупанти намагаються наступати над захопленою донецькою Авдіївкою – штурми тривають в районах Очеретиного, Новобахмутівки, Семенівки та Нетайлового. Крім того, росіяни не полишають спроб атакувати запорізьке Роботине.
«Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали близько 500080 осіб, 7650 танків, 14786 бойових броньованих машин, 12929 артилерійських систем», – повідомили у прес-службі Генштабу.
Додамо, за час повномасштабного вторгнення росіян Україна знищила понад 10 тис. безпілотників оперативно-тактичного рівня. Здебільшого окупанти випускали по Україні БпЛА іранського виробництва Shahed.
За останню добу Сили оборони знищили на фронті 1140 росіян. Із повним переліком втрат окупантів можна ознайомитися тут.
Нагадаємо, у грудні 2022 року втрати росіян склали 100 тис. осіб, а в травні 2023 року – вже 200 тис. солдатів. У жовтні 2023 року втрати окупантів досягли показника у 300 тис. осіб загиблими та пораненими, а в лютому 2024 року – 400 тис. солдатів.