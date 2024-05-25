Від початку повномасштабної війни проти України Росія втратила на полі бою понад півмільйона своїх військовослужбовців. Про це йдеться у зведенні Генштабу у суботу, 25 травня.

Загалом за 822 дні російсько-української війни окупанти втратили загиблими чи пораненими 500080 солдатів. Зазначимо, на початку травня росіяни активізували свої наступальні дії на Харківському напрямку, що спричинило зростання втрат в середньому до понад тисячі осіб на добу.

Наразі окупанти намагаються прорватися на декількох напрямках фронту – найскладніше ситуація залишається на Донеччині, Запоріжжі та Харківщині, на прикордонній півночі якої росіяни намагаються закріпитися. Зокрема, напружена ситуація залишається у Вовчанську, де окупанти намагаються взяти під контроль північну частину міста та закріпитися там, здійснюючи воєнні злочини проти місцевого населення.

Також окупанти намагаються наступати над захопленою донецькою Авдіївкою – штурми тривають в районах Очеретиного, Новобахмутівки, Семенівки та Нетайлового. Крім того, росіяни не полишають спроб атакувати запорізьке Роботине.

«Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали близько 500080 осіб, 7650 танків, 14786 бойових броньованих машин, 12929 артилерійських систем», – повідомили у прес-службі Генштабу.

Додамо, за час повномасштабного вторгнення росіян Україна знищила понад 10 тис. безпілотників оперативно-тактичного рівня. Здебільшого окупанти випускали по Україні БпЛА іранського виробництва Shahed.

За останню добу Сили оборони знищили на фронті 1140 росіян. Із повним переліком втрат окупантів можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, у грудні 2022 року втрати росіян склали 100 тис. осіб, а в травні 2023 року – вже 200 тис. солдатів. У жовтні 2023 року втрати окупантів досягли показника у 300 тис. осіб загиблими та пораненими, а в лютому 2024 року – 400 тис. солдатів.