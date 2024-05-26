Президент заявив, що Україна продовжує захищатися від наступу на прикордонні Харківщини

Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку росіян до нової спроби наступу на кордоні з Україною. Про це президент повідомив у неділю, 26 травня, у зверненні з території знищеної харківської друкарні.

За словами Володимира Зеленського, Росія намагається розширити війну. Зокрема, президент згадав нещодавній наступ окупантів на прикордоння Харківської області, за яке досі ведуться бої.

«Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід – біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ», – повідомив Володимир Зеленський.

Зазначимо, за 90 км на північний захід від Харкова, де записав звернення президент, розташоване прикордоння Сумської області. Раніше, 13 травня, Володимир Зеленський заявив, що росіяни активізували свої дії проти північних регіонів України – Чернігівщини та Сумщини. Зокрема, окупанти активізували обстріли та диверсійні групи на кордоні цих областей.

Президент України закликав світових лідерів, зокрема президента США Джо Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіна долучитися до Саміту миру, який відбудеться 15 червня у Швейцарії та «проявити лідерство в наближенні миру». Володимир Зеленський додав, що участь у саміті підтвердили понад 80 країн світу.

До слова, на початку травня Володимир Зеленський повідомив, що російський диктатор Владімір Путін намагатиметься зірвати Саміт миру у Швейцарії. За його словами, росіяни можуть посилити наступ на фронті, а російська влада здійснюватиме маніпуляції в політиці.