У жовтні 2023 року Рютте повідомив про намір очолити НАТО

Президент Румунії Клаус Йоганніс відкликав свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО, тим самим звільнивши шлях для прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Про це у четвер, 20 червня, повідомила «Європейська правда» з посиланням на засідання Вищої ради національної оборони (CSAT).

Зазначається, що наприкінці минулого тижня президент Румунії повідомив союзників по НАТО про те, що він знімає свою кандидатуру. Йоганніс попросив членів Ради висловити свою думку щодо кандидатури 57-річного нідерландця Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО.

Як повідомляє Bloomberg, усі 32 країни-члени НАТО висловили одностайну підтримку Рютте. Відтак у НАТО сподіваються обрати нового генсека до липневого саміту лідерів Альянсу у Вашингтоні.

До слова, наприкінці жовтня 2023 року прем’єр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що зацікавлений брати на себе таку важливу міжнародну роль, як лідер НАТО. Разом з ним у березні про свої наміри стати генсеком Альянсу заявив 65-річний Клаус Йоганніс. Утім за тривалий час його відкрито підтримала лише Угорщина.

Нещодавно Будапешт зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Марка Рютте. Також Словаччина підтримала Рютте на початку тижня в обмін на гарантію, що НАТО захищатиме повітряний простір країни.

Чинний генсек НАТО 64-річний Столтенберґ мав завершити свою роботу на посаді наприкінці вересня 2023 року, але через відсутність консенсусу щодо наступника члени НАТО звернулися до нього з проханням прийняти продовження контракту.