Депутати Калуської міськради попросили урядовців забезпечити підвищення зарплат з державного бюджету

Депутати Калуської міської ради звернулися до Уряду з проханням забезпечити фінансування з державного бюджету видатків на підвищення оплати праці вчителів та фахівців соціальної сфери. Рішення ухвалили під час сесії, у четвер, 29 січня.

Як повідомив міський голова Калуша Андрій Найда, для підвищення окладів вчителів та працівників соціальної сфери в бюджеті громади не вистачає 28,3 млн грн.

«З такою проблемою зустрілися не лише ми, а й більшість громад України: загальний дефіцит коштів для всіх територіальних громад становить близько 42 млрд грн», – написав Андрій Найда у фейсбуці.

За словами очільника громади, постанови Кабміну про підвищення на 30% окладів вчителів та у 2,5 рази – зарплат працівників соціальної сфери, ухвалили 26 грудня – після затвердження бюджету Калуша на 2026 рік, який формувався без урахування цього підвищення.

Що відомо про підвищення зарплат вчителям

Депутати Верховної Ради заклали у держбюджеті 2026 року 59 млрд грн для підвищення оплати вчительської праці. Очікується, що зарплата педагогічних працівників має зрости на 50% двома етапами (на 30% – з 1 січня, і ще на 20% – з 1 вересня 2026 року).

Голова освітнього комітету ВР Сергій Бабак розповів, що на вчителів чекає нова структура окладу і надбавок, яку доручили розробити уряду. Вчителі й надалі матимуть тижневе навантаження у 18 годин та безстрокові договори. Щодо заробітної плати, то її мають збільшити до максимум 2,5 мінімальної зарплати.

За словами заступника міністра освіти та науки Андрія Сташківа, 59 млрд грн для підвищення оплати вчительської праці недостатньо, для цього треба ще 14 млрд грн.

Гроші на виплату зарплат мали передати громадам через освітню субвенцію. Міністерство освіти і науки розробило інструкцію для вчителів, щоб вони могли перевірити правильне нарахування зарплати.