Радянський пам’ятник у Тужилові є останнім у громаді

З пам’ятника загиблим у Другій світовій війні у селі Тужилів приберуть скульптуру радянського солдата та зірку на постаменті. Рішення про це прийняли під час засідання виконавчого комітету Калуської міськради 26 березня.

Як повідомила начальниця управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Любов Джуган, радянський пам’ятник у Тужилові є останнім у громаді. Демонтувати його елементи – скульптуру солдата та радянську зірку – вирішили після звернення старости села та висновку комісії у складі працівників КП «Музейно-виставковий центр Калуської міської ради» щодо історичної та мистецької цінності монумента.

«Це вже один пам’ятник, який у нас залишився у громаді, який не демонтований», – сказала Любов Жиган.

Демонтаж радянських елементів з пам’ятника у Тужилові проводитиме комунальне підприємства «Калушавтодор».