Пам’ятник невідомому солдату у Болехові встановили у 1956 році

У вівторок, 9 січня, на позачерговому засіданні члени виконавчого комітету Болехівської міської ради проголосували за проведення консервації пам’ятника невідомому солдату, розміщеного на вулиці Євгена Коновальця.

Як повідомили у прес-службі міської ради Болехова, питання про радянський пам’ятник було єдиним, яке розглянули на засіданні виконкому за участі мера Івана Яцинина.

«На засіданні ухвалили рішення про вжиття заходів щодо об’єкту культурної спадщини – пам’ятника невідомому солдату в Болехові. Враховуючи його аварійний стан, було вирішено провести невідкладні консерваційні роботи на об’єкті культурної спадщини», – інформують у міськраді.

Пам’ятник невідомому солдату у Болехові встановили у 1956 році. Це пофарбований під бронзу монумент напівлежачого воїна, який тримає в руках бойове знамено. Поряд з пам’ятником – братська могила солдат радянської армії та могили Героїв Радянського Союзу – майорів Георгія Андрєєва і Павла Зубка. Дати смерті майорів свідчать про те, що вони не визволяли Болехів у 1944 році. Очевидно, вони належали до військових формувань, що були задіяні в ліквідації учасників українського підпілля.

Дати смерті майорів свідчать про те, що вони не визволяли Болехів у 1944 році

Братську могилу у Болехові занесено до пам’яток історії та культури місцевого значення рішенням облвиконкому у 1969 році. У 2023 році завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини Івано-Франківської ОДА Андрій Давидюк сказав Суспільному, що меморіал у Болехові захищений Законом України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», за яким будь-які переміщення, знищення чи порушення пам'ятника вважається актом вандалізму.