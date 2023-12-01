Пам'ятники радянським солдатам у Кінашеві і Загір’ї Кукільницькому

Жителі сіл Кінашів і Загір’я Кукільницьке Більшівцівської громади під час зборів висловилися проти демонтажу пам’ятників радянським солдатам.

Про це 1 грудня повідомив директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби ім. Степана Бандери Ярослав Коретчук, оприлюднивши відповідь селищного голови на свій запит.

«Жителі сіл кажуть, що най їм стоїть. До речі на цих пам'ятниках є прізвища тих які загинули від ОУН та УПА. Прізвища лишили, лиш надпис "Загинули від рук українських буржуазних націоналістів" замазали», – написав Ярослав Коретчук у Facebook.

У Більшівцівській селищній раді ситуацію наразі не коментують. Додамо, що громаду очолює Василь Саноцький, переобраний на цю посаду у жовтні 2020 року. Він є членом Конгресу Українських Націоналістів, а на виборах балотувався як самовисуванець.

За інформацією «Суспільного», на території Прикарпаття є 58 пам’яток, які перебувають на балансі місцевих громад і підлягають декомунізації.

Як йдеться у роз’ясненні Українського інститутуту національної пам’яті, демонтаж монументів, що не мають статусу об’єкта культурної спадщини або не обліковані належним чином, вирішуються власником такого об’єкта. Єдиною засторогою щодо відповідних рішень є врахування думки громади, економічна доцільність та можлива культурна/мистецька цінність об’єктів, що демонтуються.