В пожежі згорів дах та вигорів другий поверх будинку

У с. Крушельниця (Сколівська МТГ) виникла пожежа в приватному будинку, внаслідок якої згорів цілий поверх. Вогонь пошкодив площу 100 м2.

Пожежа виникла в дерев’яному двоповерховому житловому будинку, критому металочерепицею, 14 вересня о 14:28.

«На момент прибуття вогнеборців до місця виклику увесь дах та другий поверх будинку був повністю охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташовані будівлі. Через сильне задимлення довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору», – повідомили в ДСНС Львівщини.

Пожежу загасили о 18:15. Вогонь знищив дах та другий поверх будинку по всій площі, пошкоджено стіни площею 100 м2 та речі домашнього вжитку.

Пожежу гасили 14 вогнеборців зі Сколе, Борислава та Східниці трьома одиницями спецтехніки. Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюють.