На згарищі рятувальники знайшли тіло 51-річного чоловіка

В ніч на середу, 14 вересня, у селі Добряни (Стрийський район) виникла пожежа у господарській будівлі. На згарищі пожежники знайшли тіло 51-річного чоловіка, повідомили у прес-службі ДСНС.

Пожежа виникла близько 03:00 ночі. «Вогонь швидко поширювався дерев'яними конструкціями будівлі, дах був охоплений вогнем. Також, існувала загроза перекидання вогню на поруч розміщену сусідську господарську будівлю», – йдеться у повідомленні пожежників.

На місце виїхали дев'ять пожежників. Рятувальникам знадобилося понад півгодини, аби загасити вогонь. Однак на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1971 року народження.

Внаслідок пожежі також було знищено перекриття по всій площі будівлі, дах, речі домашнього вжитку та п'ять кубометрів дров. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці.