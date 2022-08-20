У пятницю, 19 серпня, ввечері в с. Ліщини Стрийського району сталася пожежа в дерев’яному житловому будинку, унаслідок якої загинув 63-річний чоловік. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Львівській області.

Повідомлення про пожежу надійшло о 22:41. До місця події виїхали рятувальники з Ходорова та Бібрки. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику житловий будинок був повністю охоплений вогнем, також була імовірність перекидання вогню на сусідні будівлі.

Очевидці повідомили, що всередині можуть бути люди. Під час проведення розвідки в одній з кімнат виявили тіло загиблого чоловіка 1959 року народження (чоловік власниці будинку).

О 00:08 вогнеборці локалізували пожежу, о 01:08 – ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив житловий будинок.

До ліквідації пожежі залучили 8 пожежників та 2 одиниці спецтехніки. Причини та обставини пожежі встановлюються.