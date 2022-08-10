Понад годину пожежники гасили вогонь, який повністю охопив дерев'яний будинок

В ніч на середу, 10 серпня, у селі Градівка (неподалік містечка Рудки) виникла пожежа в приватному житловому будинку. Після того, як пожежники загасили вогонь, на згарищі було знайдено тіло 67-річного чоловіка, повідомила прес-служба ДСНС.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників близько 00:40, горів дерев'яний житловий будинок. На місце пожежі виїхали восьмеро рятувальників.

«На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів будинок був повністю охоплений вогнем. Вогнеборці одразу приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 01:46 пожежу локалізовано та о 02:00 ліквідовано», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Вогонь повністю знищив будинок, на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, 1955 року народження.

