У кар'єрі в Стебнику знайшли тіло потонулого підлітка

У середу, 16 квітня, у місті Стебник на Львівщині в місцевому кар’єрі втопився 14-річний підліток.

За інформацією департаменту цивільного захисту ЛОВА, трагедія сталася близько 17:00. Рятувальники отримали повідомлення про те, що в кар’єрі у місті Стебник Дрогобицької громади втопилася дитина. Близько 21:00 водолази знайшли тіло та витягли на берег.

Загиблим виявився мешканець Стебника 2011 року народження.