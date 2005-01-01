У Китаї мають намір запустити масове виробництво домашніх роботів

СвітРоман Ганкевич, 25 грудня2990

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У Китаї мають намір запустити масове виробництво домашніх роботів
фото Robotrends
Роботів випускатимуть для допомоги літнім людям, реабілітації хворих, навчання дітей тощо

Масове виробництво і використання роботів для домашнього господарства, а також випуск зразків роботів для лікування, реабілітації та допомоги людям похилого віку і людям з обмеженими можливостями має бути налагоджено у Китаї до 2020 року. Про це з посиланням на повідомлення міністерства промисловості і інформатизації Китаю пише «Інтерфакс-Україна».

Як зазначається, відомство буде робити активні зусилля для досягнення важливих проривів у розвитку ключових технологій штучного інтелекту, при цьому особлива увага приділятиметься розробкам домашніх роботів. У сфері виробництва домашніх роботів увага буде зосереджена на таких важливих технологіях, як інтерактивність, інтелектуальні операції, взаємодія декількох роботів, а також на підвищенні інтелектуального рівня роботів, створених для прибирання, допомоги літнім людям, реабілітації хворих, допомоги людям з обмеженими можливостями, навчання дітей.

Одночасно з цим планується просувати інтегроване застосування «розумної» продукції в галузях промисловості, охорони здоров'я, транспорту, сільського господарства і в інших сферах.

Раніше повідомлялося, що в Китаї перший політ здійснив найбільший в світі літак-амфібія.

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