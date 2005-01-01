У Китаї найбільший в світі літак-амфібія здійснив перший політ

СвітРоман Ганкевич, 24 грудня78075

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У Китаї найбільший в світі літак-амфібія здійснив перший політ
фото CCNC
Злітна вага нової машини становить 53,5 тонни

Найбільший у світі літак-амфібія китайського виробництва AG600 здійснив перший випробувальний політ. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на китайські ЗМІ.

Як зазначається, літак оснащений чотирма турбогвинтовими двигунами, може перевозити до 50 осіб в межах рятувальних операцій на морі, або 12 тонн води, що закачується при приводнюванні протягом 20 секунд для гасіння пожеж.

Максимальна злітна вага нової машини становить 53,5 тонни, дальність польоту - 4,5 тис. км.

На літак вже є 17 замовлень від китайського уряду і різних кампаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай зацікавився співпрацею і купівлею українських літаків, а також їхнього спільного виробництва з використанням матеріалів і запчастин вироблених в КНР.

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