З-під уламків будівлі готелю у Китаї дістали 14 осіб

Внаслідок обвалу готелю в східно-китайській провінції Цзянсу загинуло вісім людей. У місцевому штабі з керівництва рятувальною операцією вважають ще дев'ять осіб зниклими безвісти, повідомляє «Сіньхуа». Сам інцидент стався ввечері понеділка, 12 липня, у місті Сучжоу. Станом на 07:00 вівторка, 13 липня, з-під уламків будівлі готелю дістали 14 осіб. Серед них 8 загинули, один вижив і повернувся додому, життю п'ятьох нічого не загрожує.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter