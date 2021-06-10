У Києві прокуратура повідомила про підозру колишній завідувачці сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишня співробітниця інституту, відповідаючи за підтримання виробничих та контрольних штамів вірусів, маючи доступ до них, привласнила небезпечні штами вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах.

Зазначається, що жінка винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу особливо небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці.

У відомстві розповіли, що для того, аби приховати злочин, завідувачка сектора порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, умисно зменшувала кількість вихідних зразків, не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину матеріалів привласнювала.

«Вказані штами вірусу підозрювана незаконно зберігала з метою подальшого збуту за місцем свого проживання у холодильнику, де вони були виявлені під час обшуку», – розповіли в прокуратурі.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

До слова, Ньюкаслська хвороба птиці, або псевдочума характеризується ураженням органів дихання та травлення, а також порушенням у роботі центральної нервової системи. З середини минулого століття це захворювання набуло широкого розповсюдження у багатьох європейських країнах. Ньюкаслська хвороба поширена на всіх континентах і належить до особливо небезпечних.

Збудником Ньюкаслської хвороби є РНК-місткий вірус. При першому занесені збудника до господарства захворюваність може охоплювати до 100 % поголів’я та закінчуватися загибеллю до 60–90 % птиці. Через високу імовірність швидкого розповсюдження захворювання серед здорової птиці лікування при хворобі Ньюкасла не розроблене і непередбачене. Хвора птиця підлягає забою та знищенню; птиця, яка була в контакті із хворою, також забивається і піддається термічній обробці.