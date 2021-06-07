Шахрайку в 2013 році вже затримували за шахрайство – тоді вона «працювала» під виглядом працівниці податкової

У Київській області співробітники Національної поліції України спіймали шахрайку, на рахунку якої понад 20 епізодів обману довірливих громадян, повідомив голова поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«В середині травня цього року нам почали надходити повідомлення про те, що до магазинів, аптек з’являється вдавана працівниця енергетичної компанії та застерігає, що буде подана напруга понад 40 тисяч вольт. Якщо персонал має золоті прикраси, мобільні телефони та інші металеві цінності, необхідно їх зняти та покласти у темний пакет, інакше вони “почорніють”. Потім жінка забирала пакет з речами та зникала», – розповів правоохоронець.

За його словами, шахрайка застосовувала свою схему у Фастові, Білій Церкві, Обухові, Борисполі, Ірпені, Василькові та інших. За оперативною інформацією, вона діяла також у Києві та інших областях.

«Більше того, у 2013 році вона вже притягалась до кримінальної відповідальності за скоєння саме шахрайства. Тоді вона видавала себе за працівницю податкової, і відтоді, як бачимо, не виправилась», – додав голова київської поліції

і повідомив, що наразі шахрайку затримано. Шахрайкою виявилася 43-річна жителька Луганської області.