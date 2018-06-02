У Києві пенсіонерка залишилась живою після падіння кабіни ліфта з 10 поверху

Кабіна зупинилася на третьому поверсі

У багатоповерхівці на Троєщині в Києві в суботу, 2 червня, з 14 поверху впав ліфт. Кабіна, в якій перебувала літня жінка, зупинилася на третьому поверсі. Унаслідок інциденту пенсіонерка не постраждала, повідомляє «Інформатор».

Інцидент стався близько 16:30. Літня жінка, яка живе на 16 поверсі, вирішила вийти на вулицю. За її словами, десь на 14-му ліфт різко почав падати вниз. Також у кабіні вимкнулося світло.

Ліфт пролетів 10 поверхів і зупинився на 3-му, а пенсіонерка залишилася замкнутою в темному приміщенні.

Гуркіт від падіння ліфта чули навіть люди на вулиці. Вони викликали поліцію і «швидку», які прибули протягом 10 хвилин. Однак вирішили не визволяти бабусю, а дочекатися ліфтерів.

Ті прибули на місце інциденту через 40 хвилин. Механізм дверей заклинило, тому двері ще близько години відкривали за допомогою спецінструменту.

Як з'ясувалося, жінка не постраждала, лише дуже перелякалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львові 95% ліфтів потребують модернізації.