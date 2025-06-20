Палію загрожує до восьми років

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який на замовлення російських спецслужб спалив автомобіль Героя України Євгенія Громадського в день його народження. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора у п’ятницю, 20 червня.

За даними слідства, підозрюваний у підпалі авто виїхав з тимчасово окупованого Криму у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення Росії чоловіка мобілізували, проте згодом він пішов у СЗЧ. Пізніше він повернувся до військової частини, але невдовзі був звільнений.

Чоловік переїхав до Києва та почав працювати кур’єром. У 2024 році він почав шукати спосіб зв’язатися з російськими спецслужбами для підривної діяльності в Україні. У червні 2025 року він отримав перше завдання – знайти та підпалити автомобіль військовослужбовця, щоб засвідчити готовність до співпраці з росіянами. Для погодження авто зловмисник зробив кілька фото різних автомобілів Сил оборони.

«Отримавши погодження щодо автомобіля – Ford Ranger камуфляжного окрасу, ввечері він облив його легкозаймистою речовиною та підпалив. Перед цим чоловік спеціально перевдягнувся у парку, щоб його не могли упізнати. Власником спаленого автомобіля виявився офіцер Національної гвардії України, Герой України, якому в той день виповнилось 25 років», – повідомили у пресслужбі Офісу Генпрокурора.

Власником спаленого автомобіля виявився офіцер Нацгвардії Євгеній Громадський, який отримав звання Героя України у березні 2022 року. 17 червня на своїй сторінці в інстаграмі він повідомив про підпал

За даними правоохоронців, росіяни також передали палію пістолет для вбивства якоїсь відомої людини. Водночас зловмисник відмовився від цього завдання, пояснивши, що не знає особисто нікого з високопосадовців.

Зловмисника затримали у Києві та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання діяльності ЗСУ). Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.