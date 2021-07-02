Jaguar XE SV Project 8

Заряджений седан Jaguar дуже рідкісний – його випустили лімітованою серією з усього 300 машин вартістю 170 тис. євро. Автомобіль встановлював рекорди на знаменитій трасі Нюрбургрин і має дуже видатні технічні характеристики.

Спорт-седан Jaguar XE SV Project 8 – екстремальний конкурент Alfa Romeo Giulia QV, BMW M3 і Mercedes-AMG C63. Тільки на відміну від всіх їх, він заточений під трек. Свого часу автомобіль навіть побив рекорд кола на Нюрбургринзі серед седанів - проїхав коло за 7: 23,1.

Над Jaguar XE SV Project 8 попрацювали фахівці спортивного підрозділу SVO. Під капот встановили п'ятилітровий компресорний V8 на 600 к. с. і 700 Нм.

Виглядає спорт-седан Jaguar XE SV Project 8 дуже ефектно

Розгін до сотні займає 3,7 с, а максимальна швидкість складає 322 км / год. Це один з найшвидших Jaguar в історії, швидший тільки знаменитий суперкар Jaguar XJ220 (до речі, його теж бачили в Україні).

В арсеналі Project 8 – повний привід і карбоново-керамічні гальма. Крім того, в SVO повністю перебрали підвіску і додали адаптивні амортизатори.

Ну і дизайн – Jaguar XE SV Project 8 виглядає дуже круто. Агресивна передня частина, обвіс, величезне антикрило і яскравий окрас відразу привертають увагу до авто. У салоні встановлені спортивні крісла.