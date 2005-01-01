У Києві ректор ВНЗ украв з роботи сантехніку та кухонні меблі

СуспільствоКатерина Чурилова, сьогодні, 13:0216542

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У Києві ректор одного з приватних вищих навчальних закладів у 2017 році за допомогою коштів на банківському рахунку вишу придбав товари для ремонту на суму понад 270 тис. грн. Керамічну плитку, сантехніку, меблі для ванних кімнат і кухні на баланс ВНЗ ректор не поставив, присвоївши їх собі, повідомляє прокуратура Києва.

«Ректор вивіз їх з території навчального закладу та розпорядився на власний розсуд», – зазначили правоохоронці.

Ректору, якого нині вже усунуто від керування вишем, повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Справу вже розслідували, обвинувальний акт спрямовано до суду. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

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