Російські спецслужби використовували дві камери спостереження у столиці

Співробітники служби безпеки України демонтували дві вебкамери у Києві, які транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури столиці під час повітряної атаки 2 січня. Пристрої зламали російські спецслужби. Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Йдеться про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження. Одна з них була розташована на балконі багатоповерхового будинку. Як розповів співробітникам СБУ власник вебкамери, він встановив її у 2019 році для нагляду за прибудинковою територією. Згодом чоловік помітив, що камера сама змінює налаштування, але не звернув на це увагу. СБУ встановила, камеру зламали російські хакери та надали до неї доступ російським спецслужбам.

«Проникнувши до її налаштувань, російські спецслужби змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube. Таким чином окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери», – йдеться у повідомленні.

Ще одну камеру спостереження СБУ виявила в одному з житлових комплексів Києва. Її мешканці будинку використовували для нагляду за паркінгом.

Кіберфахівці СБУ встановили, що цією вебкамерою росіяни віддалено керували для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

За допомогою обох камер росіяни збирали дані для підготовки і коригування ударів по Києву.

У СБУ зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення українські кіберфахівці заблокували роботу близько 10 тисяч ІР-камер, які росіяни могли використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

Співробітники СБУ закликають власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв. Громадян просять повідомляти про виявлені стріми з таких камер у офіційний чат-бот СБУ.