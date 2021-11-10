Всіх працівників та пасажирів вокзалів евакуйовано

У Києві тимчасово обмежили роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів, а також Дарницького вокзалу у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Про це ввечері у середу, 10 листопада, повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

«Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів, а також Дарницького вокзалу у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування», – йдеться у повідомленні у Facebook.

За даними УЗ, всіх працівників та пасажирів вокзалів евакуйовано. Об’єкти перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Зазначимо, що раніше сьогодні поліція отримала анонімне повідомлення про замінування семи торгових центрів у Львові. Відповідні служби виїхали на обстеження, з приміщень вивели працівників та відвідувачів.