Усі заклади вищої освіти та профтехи у столиці вирішили перевести на дистанційне навчання

Через складну ситуацію з електропостачанням усі заклади вищої освіти та профтехи у столиці вирішили перевести на дистанційне навчання. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на речницю КМВА Катерину Поп.

«Вищі навчальні заклади, всі заклади професійно-технічної освіти, які знаходяться в Києві, будуть переведені в режим дистанційного навчання. Що стосується шкіл, так, така заява була, чекаємо відповідного рішення.... департаменту (освіти і науки КМДА – ред.), і процес, імовірно, буде зупинений або переведений на дистанційний графік», – зазначила Катерина Поп.

Вона нагадала, що в Києві більшість шкіл використовуються паралельно як пункти незламності, тому, можливо, в таких школах умови для дітей перебування і не є поганими.

Згодом «Українська правда» повідомила, що у Києві продовжили зимові канікули в школах до 1 лютого 2026 року. Про це повідомив перший віцепремʼєр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль під час засідання Верховної Ради.

Нагадаємо, що уряд рекомендував перевести учнів на дистанційне навчання або продовжити канікули до 1 лютого 2026 року, таку ж рекомендацію отримали університети, профтехи та інші заклади освіти. Рішення мають ухвалювати у кожному регіоні окремо, зважаючи на ситуацію.

До прикладу, у Львові вирішили не переходити на дистанційне навчання і школярі навчатимуть очно.