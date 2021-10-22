Під час обшуку в офісі у Києві вилучили понад 750 тис. доларів, майже 650 тис. євро та значні кошти у гривні

У Києві правоохоронці викрили багатомільйонну тіньову схему грошових переказів до окупованого Росією Криму.

«Викрито протиправний небанківський механізм грошових переказів. Його організатори займалися багатомільйонним тіньовим переведенням коштів з/на тимчасово окуповану територію АР Крим», — йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

За даними слідства, організаторами схеми була група осіб з Києва та Криму. Вони використовували заборонені в Україні платіжні системи (WebMoney, Qiwi, «Мир»), що дозволяло уникати оподаткування і залишатися поза моніторингом відповідних установ. Щоб вивести віртуальні кошти у готівку, їх спочатку конвертували у біткоїни. Готівка видавалася в офісах у Києві та окупованому Севастополі.

Під час обшуку в офісі у Києві вилучили понад 750 тис. доларів, майже 650 тис. євро та значні кошти у гривні.

Відкрито справу за статтями про «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України), «незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення» (ч. 2 ст. 200 ККУ) та «несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку» (ч. 2 ст. 361 ККУ).