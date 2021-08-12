Офіс генерального прокурора України направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про воєнні злочини Росії проти об’єктів культурної спадщини у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова, спільно з експертами з міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права із ГО «Регіональний центр прав людини», «Євромайдан-Крим» та Української асоціації міжнародного права, ОГП зібрав величезний масив доказів широкомасштабного привласнення і руйнування об’єктів культурної спадщини, не виправданих воєнною необхідністю і здійснюваних незаконним чином і безцільно.

Під документом також поставили підписи провідний експерт ГО «Регіональний центр прав людини» Роман Мартиновський та адвокат Української Гельсінської спілки Максим Тимочко.

Венедіктова наголосила, що культурні цінності, що перебувають у музеях Криму та Севастополя, а також культурна спадщина, розташована на цій території, є власністю України, «національним багатством, невід’ємною складовою національного культурного надбання та охороняється як національним законодавством, так і міжнародним правом».

«Ми передаємо докази експропріації та руйнування цих цінностей, щоби Міжнародний кримінальний суд долучив їх до свого розслідування, яке, сподіваємось вже найближчим часом може розпочатись. У документі наведені докази широкомасштабного руйнування і привласнення об'єктів культурної спадщини: Стародавнє місто Херсонес Таврійський і його хора; Історичне середовище столиці кримських ханів у Бахчисараї - Ханський палац, Чуфут-Кале; Кримська астрофізична обсерваторія; Вежа Костянтина та Докова Башта у м. Феодосія; Церква Івана Предтечі у м. Керч», — написала Венедіктова.

Крім того, ОГП повідомило суд про численні випадки незаконних археологічних розкопок та модифікацій культурних цінностей на окупованій території Криму, зокрема поселень Кермен-Бурун та Сиваг-Кермен.

Також у повідомленні детально описані інші злочини офіційної влади РФ та окупаційної влади на півострові.

«Серед них: незаконний обіг предметів культури, злочинна недбалість у процесі так званої «реставрації» об’єктів культури, проведення незаконних археологічних розкопок, зокрема, розкопок місць поховань та курганів, їх руйнування та пограбування, а також переміщення культурних цінностей з тимчасово окупованої території», — повідомила генпрокурорка.

Крім цього, зауважила вона, на даний час правоохоронці розслідують 23 кримінальні справи за понад 100 фактами умисного знищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури, незаконного проведення пошукових, археологічних робіт, вивезення культурних цінностей з тимчасово окупованої території.