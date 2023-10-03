Столична поліція розслідує обставини вбивства військовослужбовцем ЗСУ двох своїх товаришів зі служби в центрі Києва, винуватця затримали. Про це повідомила прес-служба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Зазначається, що вночі, 2 жовтня, солдат однієї з військових частин, дислокованої в Києві, після добового чергування розпивав алкогольні напої з двома співслужбовцями цієї ж військової частини.

Згодом між ними виник конфлікт, причини якого не уточняються. Під час сутички військовий розстріляв зі штатної зброї обох співслужбовців, після чого намагався покинути місце злочину, проте був затриманий правоохоронцями. При затриманні вилучено автомат з набоями.

Затриманому повідомлено про підозру за п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України – умисне вбивство двох або більше осіб. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.