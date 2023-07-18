Суд на Рівненщині призначив два з половиною роки тюрми солдатові, який випадково застрелив військового. Слідство встановило, що інцидент стався через необережне поводження чоловіка з автоматом.

Як йдеться у вироку Костопільського райсуду, нещасний випадок стався 22 березня цього року під час відпочинку в наметі для проживання особового складу на одному з полігонів області. Обвинувачений, тримаючи у руках автомат АК-74, випадково підстрелив свого напарника, який сидів на ліжку навпроти.

Куля влучила чоловікові в кисть та живіт, від отриманих травм він помер на місці. Стрільця ж одразу затримали, згодом йому вручили підозру за ч.2 ст. 414 ККУ (порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило смерть).

На судовому засіданні, яке відбулося 12 липня, обвинувачений визнав провину. За його словами, з загиблим у нього конфліктів не було. Він підтвердив, що постріл був випадковим.

«У нього [обвинуваченого] на руках був закріплений за ним автомат. Він, знявши запобіжник, натиснув на курок і пролунав постріл, після чого одразу від'єднав магазин і відкинув автомат. Він помітив, як потерпілий схопився за бік, оскільки куля влучила в нього, і ліг на спину. Після пострілу прокинулися хлопці, побігли одразу за медиком, а його, обвинуваченого, вивели з намету», – описав події того дня підсудний. Також він попросив вибачення у батька загиблого.

Слідчі встановили, що в момент вчинення злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Сам обвинувачений зазначив, що алкоголь пив лише напередодні, однак це все ж стало обтяжуючою обставиною.

Суддя Олександр Цвіркун визнав солдата винним у необережному поводженні зі зброєю та призначив йому два роки та шість місяців ув'язнення. Строк відбування покарання рахуватимуть з 22 березня, коли чоловіка затримали. За проведені експертизи він повинен сплатити 15 тис. грн.

Зауважимо, що вирок ще не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.