Хлопцю загрожує до 10 років позбавлення волі

У Києві поліція затримала 19-річного хлопця, який намагався підпалити банк на замовлення російських спецслужб. За підпал росіяни пообіцяли юнаку 1200 доларів, повідомили у п’ятницю, 21 березня, у пресслужбі ГУНП у Києві.

За даними правоохоронців, 19-річного зловмисника виявили на гарячому, коли той під час комендантської години намагався підпалити будівлю фінансової установи. Він намагався втекти з місця події, проте його затримали патрульні Дніпровського району.

«Правоохоронці наздогнали втікача та виявили підготовлені пляшки з горючою речовиною поруч. Зловмисником виявився 19-річний місцевий мешканець. Як з’ясувалося, завдання підпалити фінустанову він отримав від кураторів із російських спецслужб, які обіцяли йому за це заплатити 1500 доларів», – повідомили у пресслужбі поліції.

Який саме банк намагався підпалити російський агент, у пресслужбі поліції не уточнили.

Юнака затримали та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 ККУ (закінчений замах на умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, нещодавно росіяни намагалися завербувати для підпалів шестикласника з Тернопільщини. Хлопчик розповів, що йому пропонували займатися підпалами за гроші, проте він не погодився та передав повідомлення поліції.