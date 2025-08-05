24-річний чоловік працював в одному з київських університетів

У Києві Служба безпеки України затримала російського агента, який встановлював відеокамери на багатоповерхівках та об’єктах «Укрзалізниці». Камери дозволяли росіянам коригувати удари по Києву та стежити за військовими ешелонами, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 5 серпня.

За даними СБУ, росіяни завербували через телеграм-канали з легкого заробітку 24-річного ІТ-фахівця столичного університету. Фігурант отримав вказівку фіксувати наслідки російських атак на Київ та стежити за локаціями ППО.

«Для цього агент за гроші ФСБ орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак РФ по Києву для коригування повторних ударів по місту», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Також росіяни використовували приховану онлайн-трансляцію для виявлення координат бойових позицій ППО у Києві. Крім того, завербований агент розставляв відеокамери біля колій «Укрзалізниці», де могли рухатися військові ешелони Сил оборони.

Чоловіка затримали під час встановлення однієї з камер в орендованій квартирі. В нього вилучили відеокамеру та телефон із доказами роботи на ворога. Айтівцю повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада), йому загрожує довічне позбавлення волі. Наразі фігурант перебуває під вартою.