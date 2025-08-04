Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки України затримала російського агента в лавах Сил оборони. Ним виявився військовий Держспецтрансслужби Міноборони, який передава росіянам розвіддані про військові об’єкти на Донеччині та Харківщині, повідомили у пресслужбі СБУ у понеділок, 4 серпня.

За даними СБУ, на росіян працював нещодавно мобілізований до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони чоловік, який на момент затримання проходив загальновійськову підготовку на полігоні. Його завербувала російське ГРУ одразу після мобілізації до підрозділу – окупанти вийшли на нього через свої проросійські коментарі в соцмережах.

У пресслужбі Офісу генпрокурора уточнили, що фігурант встиг передати росіянам дані про чотири військові об’єкти на території Дніпропетровщини. Серед них – військова частина, в якій він проходив підготовку.

«Також встановлено, що підозрюваний закликав окупантів до знищення територіального центру комплектування та соціальної підтримки у м. Харків, де його було призвано», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Російського агента затримала військова контррозвідка СБУ, попередньо задокументувавши його контакти з ГРУ. Під час спецоперації також було проведено заходи з убезпечення локацій.

Чоловіка затримали та вилучили в нього телефон із доказами роботи на ворога. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави.