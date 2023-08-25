У Києві затримали двох сестер, які танцювали на кладовищі біля поховань військових

У Києві правоохоронці затримали двох сестер, які опублікували в Instagram відео з танцями на кладовищі біля поховань військових. Затримані вже перепросили за свою поведінку, зазначивши, що танцювали біля могили батька, який загинув в Ізюмі. Про це 25 серпня повідомила поліція Києва.

Зазначається, що ввечері, 24 серпня, правоохоронці у соцмережах натрапили на відео, де двоє дівчат танцюють на могилах загиблих воїнів на Лісовому кладовищі. Через деякий час киянок затримали біля станції метро «Золоті Ворота». Ті стверджували, що прийшли на кладовище та вирішили таким чином «вшанувати» памʼять загиблих захисників України».

У коментарі УП речниця Деснянського управління поліції в Києві Наталія Федоровська розповіла, що одна з дівчат 1997 року народження, інша – 2000-го. Ще до затримання, через хвилю критки, дівчата видалили відео і перепросили за свою поведінку, зазначивши, що танцювали біля могили батька, який загинув в Ізюмі.

«Сьогодні ми навідували на могилі свого полеглого батька, що загинув під Ізюмом. На жаль, було не дуже коректно виставляти відео такого характеру, хоча ми не мали на думці очорнити ім'я героїв», – написала одна із сестер в Instagram.

Сестри додали, що у їх батька було «специфічне ставлення до культури поховання». Тому вони не бачили нічого поганого у своєму вчинку. Пізніше дівчата переоцінили його, тому видалили відео й перепросили в українців за свою поведінку.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом наруги над могилами (ч. 2 ст. 297 ККУ). Нині вирішується питання про повідомлення їм про підозру.Дівчатам загрожує обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.