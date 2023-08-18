В суді обвинувачений розкаявся і додав, що жалкує про вчинене

Новоселицький районний суд Чернівецької області засудив до 5 років і одного місяці в'язниці військовослужбовця, який вчинив наругу над могилою загиблого в україно-російській війні бійця. Чоловік спочатку підпалив державний стяг, а потім зірвав його, забравши з собою. Акт вандалізму трапився 20 червня в селі Рідківці Чернівецького району.

До правоохоронців звернувся батько загиблого військового і розповів про те, що невідомий пошкодив могилу сина. Правоохоронці встановили, що до злочину причетний раніше судимий житель Чернівецького району, який був мобілізований на весні і призначений на посаду водія десантно-штурмового відділення десантно-штурмового батальйону.

Досудове слідство встановило, що злочин трапився близько 22:30 18 червня. «Солдат, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння на території кладовища, спочатку пошкодив державний прапор який був встановлений на могилі військовослужбовця, а саме підпалив стяг. Після того, усвідомлюючи свої дії, обвинувачений відірвав частини полотнища прапора від флагштока. Після чого забрав відірване прапор зі собою», — йдеться у вироку Новоселицького районного суду від 11 серпня 2023 року.

Того ж вечора близько 22:50 обвинувачений намагався передати стяг з могили випадковим перехожим. Через два дні, а саме близько 23:00 20 червня солдат віддав відірвану частину полотнища своєму знайомому.

У суді чоловік визнав себе повністю винним та розповів, що через те, що був п'яним, не усвідомлював та не контролював свої дії. Що саме штовхнуло відірвати прапор з могили бійця, чоловік пояснити не зміг. Обвинувачений у вчиненому розкаявся та додав, що жалкує про скоєне.

Новоселицький районний суд Чернівецької області визнав винним солдата у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 297 КК України (Осквернення могили особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації). Чоловіку призначили покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років 1 місяць без конфіскації майна.